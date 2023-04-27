Москва, , 19:04 — REGNUM Акция «Диктант Победы» в 2023 году установит рекорды как по количеству площадок, так и по количеству участников, сообщили организаторы 27 апреля.

Участники акции «Диктант Победы — 2023» © Виталий Аньков/РИА Новости

Пятую ежегодную акцию 27 апреля провели на 22 тысячах площадок в регионах России (включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области) и ещё в 46 странах мира, участие в ней, по предварительным данным, приняли около двух миллионов человек, рассказали организаторы.

«Диктант является настоящим гражданским поступком и одновременно побуждает обратиться к исторической литературе, новым образовательным интернет-порталам, к семейным архивам, что потом поможет добраться до достоверных исторических знаний», — заявил на церемонии открытия акции председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

В 2023 году вопросы «Диктанта Победы» посвящены 80-леию освобождения Донбасса от немецко-фашистских войск, Сталинградской и Курской битвам, прорыву блокады Ленинграда, Нюрнбергскому процессу. Участники должны были за 45 минут ответить на 25 вопросов, пять из которых посвящены региональной тематике с учётом региона проживания.

Несколько победителей будут приглашены на Парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая, также победители из числа абитуриентов получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. Кроме того, им будут вручены дипломы.

Ранее в «Единой России» сообщили, что в 2023 году задания диктанта впервые перевели на шесть иностранных языков. Речь идёт о сербском, испанском, китайском, английском, немецком и французском языках. Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал особую важность открытия значительного числа площадок «Диктанта Победы» в новых регионах страны. В частности, 120 площадок было открыто в Донбассе.