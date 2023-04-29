Полковник Макгрегор: США не успокоятся, пока российские танки не дойдут до Польши

Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Власти США не прекратят поддержку Украины до тех пор, пока конфликт не дойдет до границы НАТО. Об этом заявил экс-советник главы минобороны полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Офицер напомнил, что ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины. Политик пообещала, что Вашингтон окажет в этом поддержку Киеву.

«Нуланд представляет крайне левое идеологическое направление в администрации Байдена. Она из тех, кто не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей», — сказал Макгрегор.

По мнению полковника, такая позиция является очень опасной, но всё же Нуланд не имеет авторитета, и её мнение не является официальной позицией Белого дома.

Военный эксперт также добавил, что в Польше опасаются столкновений с Россией и противятся поддержке киевской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, в российской армии, в отличие от киевской, хватает средств для спецоперации, чего нельзя сказать об Украине. Об этом заявил начальник генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак.