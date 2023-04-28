Начальник Генштаба Войска польского Анджейчак уверен, что у России есть средства на спецоперацию

Варшава, , 23:03 — REGNUM В российской армии, в отличие от киевской, хватает средств для спецоперации, чего нельзя сказать об Украине. Об этом заявил начальник генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак, мнение которого цитирует журнал Do Rzeczy.

Трофеи из зоны СВО пресс-служба Южного военного округа

Офицер сделал вывод из имеющихся у России финансовых инструментов, динамики её расходов и низкой эффективности санкций.

По мнению эксперта, Украина сталкивается с серьёзными экономическими проблемами и быстро тратит предоставленные ей средства. При этом Анджейчак признал, что и в Польше складывается опасная ситуация с национальной безопасностью из-за нехватки боеприпасов, которых «нет банально».

«Польша не просто не может поставлять военную технику на Украину, но и не в состоянии пополнять свои стремительно тающие запасы. Финансовые инструменты, которыми Россия владела до войны, динамика её расходов и эффективность санкций на фоне всей сложной экономической ситуации указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут», — выразил своё мнение начальник генштаба.

Поляк считает, что западные союзники не понимают всей серьёзности конфликта — они не готовы оценить реальную угрозу, пребывают в иллюзиях.

«Это удивляет и даже шокирует», — сделал вывод Анджейчак.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями как в отношении экономической ситуации в стране, так и в отношении военных действий, и контрнаступление ВСУ, вопреки многочисленным заявлениям на этот счёт, не готово, заявил 28 апреля Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.