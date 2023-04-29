Lockheed Martin получила многомиллионный заказ от Пентагона на выпуск HIMARS

Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Дополнительное финансирование направлено американской компании Lockheed Martin для выпуска реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщили в минобороны США.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По официальным данным, «Lockheed Martin получила дополнение к контракту на 615,96 млн долларов для производства HIMARS».

Контракт должен быть исполнен к июню 2026 года, отметили в Пентагоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон заключил контракт с американской компанией General Dynamics Land Systems на 27,1 млн долларов на производство для Украины танков M1A1 Abrams. Работы будут закончены к октябрю 2023 года.