Кабул, 29 апреля, 2023, 01:26 — ИА Регнум. В результате взрыва неразорвавшегося снаряда в Сайдабадском районе центральной афганской провинции Вардак погибли пятеро детей и ещё два ребёнка тяжело ранены. Об этом сообщило 29 апреля агентство Pajhwok.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

Как пояснили в местном минздраве, детям было не больше 12 лет. Обстоятельства трагедии выясняются.

По информации издания, в Афганистане не редки случаи гибели детей, которые находят боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы в результате подрыва на мине автотранспортного средства.