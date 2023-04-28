«112»: в Белгородской области машина подорвалась на мине, погибли четыре человека

Белгород, , 15:01 — REGNUM В Белгородской области четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы в результате подрыва ни мине автотранспортного средства. Об этом 28 апреля сообщил Telegram-канал «112».

Мина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его информации, трагедия произошла рядом с селом Журавлёвка. Уточняется, что четверо местных жителей на автомобиле решили срезать путь и поехали через поле, в результате они попали на минные заграждения.

Отмечается, что сотрудники оперативных ведомств устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, украинский беспилотник пытался взорвать УАЗ белгородских пограничников, но был ликвидирован. Дрон ВСУ с двумя гранатами осуществил атаку на авто российских военнослужащих рядом с населённым пунктом Бутырки Валуйского района. Беспилотник сбросил взрывные устройства рядом с внедорожником, автотранспортное средство только немного задело осколками, военнослужащим удалось «увернуться». Пострадавших нет.