Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу, на которое пришла в поисках любви

Лондон, , 22:35 — REGNUM В скандальном британском телешоу Naked Attraction, по правилам которого героям необходимо обнажаться друг перед другом, приняла участие беженка с Украины. Об этом рассказала газета Bristol Post.

Шоу level17

Сообщается, что Мария пробовала построить романтические отношения в ходе шоу.

Девушка рассказала, что переехала в Великобританию из-за страха за собственную жизнь. В шоу она несколько раз отказывалась от свиданий, но потом выбрала одного из претендентов на составление пары.

Суть проекта заключается в том, что герои, согласившиеся на свидание, в голом виде обсуждают личные темы и узнают друг друга.

Шоу выходит с 2016 года, однако постоянно подвергается критике со стороны консервативно настроенных граждан.

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