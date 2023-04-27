TMZ: американский телеведущий Джерри Спрингер скончался в возрасте 79 лет

Вашингтон, , 22:13 — REGNUM Популярный американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет. Об этом 27 апреля сообщил онлайн-таблоид TMZ.

Свеча Зоя Емельянова © ИА REGNUM

«Умер Джерри Спрингер, одна из самых влиятельных и противоречивых фигур в истории телевидения», — написало издание.

Отмечается, что у журналиста несколько месяцев назад был диагностирован рак поджелудочной железы. Родственник покойного рассказал TMZ, что Спрингер умер после непродолжительной борьбы с болезнью.

Телеведущий стал популярным благодаря собственному шоу, которое вёл 27 лет. Есть у него и политический аспект в жизни — он баллотировался в конгресс США и проработал один срок на посту мэра города Цинциннати.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде 26 апреля умер советский актёр и режиссёр, доцент ВГИИК Евгений Басилашвили. О печальном событии сообщается в соцсетях и СМИ. Что стало причиной смерти — не уточняется.