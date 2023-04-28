Правительство РФ утвердило механизм стабилизации цен на товары первой необходимости

Москва, , 21:46 — REGNUM Дополнительные возможности получили региональные власти для сдерживания цен на социально значимые продукты. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано 28 апреля на официальном портале правовой информации.

Супермаркет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дополнительный механизм стабилизации цен на товары первой необходимости предоставляет возможность региональным органам власти заключать соглашения с торговыми сетями о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары.

Регионы будут сами определять необходимость подписания таких соглашений и позиции товаров, в отношении которых они будут заключаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ежемесячные траты жителей России на покупку продовольственных товаров находятся в диапазоне от 6 тыс. до 30 тыс. рублей. При этом 82% россиян, выбирая продукты, ориентируются в первую очередь на цену. Для 88% при покупке продуктов важны скидки, акции.