Названы ежемесячные траты жителей России на продукты питания

Москва, , 13:23 — REGNUM Ежемесячные траты жителей России на покупку продовольственных товаров находятся в диапазоне от 6 тыс. до 30 тыс. рублей, сообщили 6 апреля на сайте Росконгресса.

Продуктовая корзина в России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Затраты россиян на покупку продуктов питания в месяц в основном составляют от 6000 до 30 000 рублей. 82% россиян, выбирая продукты, ориентируются в первую очередь на цену. Для 88% при покупке продуктов важны скидки, акции», — говорится в материале по итогам соцопроса «Тренды потребления россиянами продуктов питания», проведённого совместно с аналитическим центром НАФИ.

Согласно опросу, самым популярным местом для покупки продуктов являются небольшие супермаркеты (об этом сообщили 80% опрошенных). Гипермаркеты находятся на втором месте по популярности (49%). На дом или на рабочее место продукты заказывают 38% жителей страны, но в это число не входят те, кто покупает с доставкой готовые блюда.

В опросе отмечается, что 90% опрошенных приобретают продукты известных им марок, причём 59% предпочитают «вкусные» продукты «полезным». «Практически половина россиян (46%) обращают внимание на маркировку «био», «эко» или «органик», но не придают ей особого значения», — говорится в материалах опроса.

Авторы исследования пришли к выводу, что в России люди питаются в основном у себя дома: 92% ужинают, а 56% — обедают дома. 49% опрошенных практически ежедневно готовят еду дома.

Комментируя итоги опроса, гендиректор НАФИ Гузелия Имаева заявила, что потребление пищи сегодня «всё чаще не просто отождествляется с «физическим» насыщением, а обретает дополнительные смыслы». По её словам, для многих приготовление блюд своими руками стало «разновидностью семейного досуга».

Согласно опросу «СберСтрахования», за два последних года почти на 16% сократилось число жителей РФ, желающих приобрести квартиру. Выросла при этом сумма, которую потенциальные покупатели квартир готовы потратить на их приобретение.

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