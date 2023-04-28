Москва, 28 апреля, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Дополнительные возможности получили региональные власти для сдерживания цен на социально значимые продукты. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано 28 апреля на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

Дополнительный механизм стабилизации цен на товары первой необходимости предоставляет возможность региональным органам власти заключать соглашения с торговыми сетями о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары.

Регионы будут сами определять необходимость подписания таких соглашений и позиции товаров, в отношении которых они будут заключаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ежемесячные траты жителей России на покупку продовольственных товаров находятся в диапазоне от 6 тыс. до 30 тыс. рублей. При этом 82% россиян, выбирая продукты, ориентируются в первую очередь на цену. Для 88% при покупке продуктов важны скидки, акции.