Санкт-Петербург, 28 апреля, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Западные страны, которые хотели создать проблемы России, в результате создали их для самих себя. Об этом 28 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в Санкт-Петербурге.

Алексей Даничев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ

«Посмотрите на тех, кто создаёт нам проблемы. Они, судя по всему, создают их сами себе», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что бывшие партнёры на Западе пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые «правила». По его словам, Россия не собирается следовать этим «правилам», которые они пишут «у себя под одеялом».

Президент также отметил, что Россия не намерена уходить в самоизоляцию и собирается развивать отношения с дружественными странами. Он подчеркнул, что Россия является «страной-цивилизацией» и одним из центров «огромного, многополярного мира».