Путин заявил, что Москва намерена расширять отношения с дружественными странами

Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM Россия не намерена уходить на самоизоляцию, напротив, будет расширять отношения с дружественными странами. Об этом 28 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ в Таврическом дворце © Александр Демьянчук/ТАСС

«На самоизоляцию России уходить мы не собираемся, наоборот, будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнёрские отношения с дружественными странами», — сказал российский лидер, уточнив, что речь идёт о евразийских, африканских и латиноамериканских странах.

Глава государства подчеркнул, что многие в Соединённых Штатах Америки и Европейском союзе «думают с нами одинаково». Он уточнил, что элита в этих регионах ведёт себя иначе.

«Но мы с вами знаем, что далеко не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную на интересы своих собственных народов», — сообщил Путин, добавив, что «им это ещё аукнется».

Ранее президент России заявил, что бывшие страны-партнёры России с маниакальным упорством разрушают базу для любого диалога. По его словам, эти страны хотели создать России проблемы, но в действительности устроили их сами себе.