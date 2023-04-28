Санкт-Петербург, 28 апреля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Западные страны пытаются навязать всему миру свои так называемые правила, но Россия следовать им не будет, заявил 28 апреля на заседании Совета законодателей в Петербурге президент России Владимир Путин.

Алексей Даничев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ

Он отметил, что «правила» изобретаются Западом по никому неизвестным принципам.

«Наши партнёры, или уже, можно сказать, бывшие партнёры, в некоторых странах маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога, пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые «правила». Кто их написал, эти правила? У себя где-то под одеялом пишут, и сами под одеялом там что-то с этим делают. Мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать их «правилам» тоже не собираемся», — сказал президент.

На заседании Совета законодателей Владимир Путин также заявил, что Россия не намерена уходить в самоизоляцию и собирается, напротив, развивать отношения с дружественными странами, с теми, кто хочет этого. «Будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнёрские отношения с дружественными странами», — сказал президент.

Россия является «страной-цивилизацией» и одним из центров «огромного, многополярного мира», отметил также глава государства в своём выступлении перед парламентариями.