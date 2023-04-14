Мишустин заявил, что уверен в грядущем росте реальных доходов россиян

Москва, , 15:58 — REGNUM Правительство РФ успешно работает над решением задачи по повышению благосостояния жителей России. Об этом 14 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на расширенном заседании с участием сотрудников министерств финансов экономического развития по теме «Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год».

Деньги Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Председатель правительства назвал основной целью ведомства увеличения доходов россиян. Он не сомневается, что эти намерения будут реализованы.

«Фактически на сегодня повышение благосостояния людей — основная задача — решается. Потому что рост реальных денежных доходов на сегодняшний день будет. Я уверен в этом», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные доходы жителей России в 2023 году могут вырасти на 3%, прогнозировало в начале апреля рейтинговое агентство «Эксперт РА». Эти показатели уже начали улучшаться в четвёртом квартале 2022 года, отмечали аналитики.

За первые два месяца 2023 года дефицит российского бюджета достиг значительных показателей, однако уже в марте ситуация стабилизировалась. По данным Минфина России, пополнить бюджет страны в краткосрочной перспективе планируется за счёт продажи энергоресурсов.