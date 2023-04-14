Мишустин анонсировал грядущий рост доходов жителей России
Москва, 14 апреля 2023, 15:58 — REGNUM Правительство РФ успешно работает над решением задачи по повышению благосостояния жителей России. Об этом 14 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на расширенном заседании с участием сотрудников министерств финансов экономического развития по теме «Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год».
Председатель правительства назвал основной целью ведомства увеличения доходов россиян. Он не сомневается, что эти намерения будут реализованы.
«Фактически на сегодня повышение благосостояния людей — основная задача — решается. Потому что рост реальных денежных доходов на сегодняшний день будет. Я уверен в этом», — сказал Мишустин.
Как сообщало ИА REGNUM, реальные доходы жителей России в 2023 году могут вырасти на 3%, прогнозировало в начале апреля рейтинговое агентство «Эксперт РА». Эти показатели уже начали улучшаться в четвёртом квартале 2022 года, отмечали аналитики.
За первые два месяца 2023 года дефицит российского бюджета достиг значительных показателей, однако уже в марте ситуация стабилизировалась. По данным Минфина России, пополнить бюджет страны в краткосрочной перспективе планируется за счёт продажи энергоресурсов.