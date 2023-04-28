Российский боец «Гром»: в Марьинке осталось освободить несколько кварталов

Марьинка, ДНР, , 17:38 — REGNUM Лишь несколько кварталов осталось освободить в городе Марьинке близ Донецка, чтобы он полностью перешёл под контроль российских сил. Об этом командир одного из подразделений с позывным «Гром» рассказал 28 апреля РИА Новости.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, украинские подразделения уже практически удалось выдавить из Марьинки. ВСУ на этом участке фронта не ведут себя активно, так киевский режим перебросил усилия усилия на другие направления. Российские подразделения воспользовались этим.

«Осталось несколько кварталов до выдавливания противника из населённого пункта», — сказал «Гром».

Продвижение ВС РФ в Марьинке. ДНР. Россия. 28.04.2023

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о практически полном огневом контроле ВС России над украинскими позициями в Марьинке. Он отметил, что в городе освобождено большинство кварталов. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские силы не дают подразделениям ВСУ провести ротацию в Марьинке.