Пушилин: позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль ВС России

Марьинка, ДНР, , 09:29 — REGNUM Российские силы установили огневой контроль над всеми позициями ВСУ в городе Марьинке в ДНР и освободили большинство кварталов. Об этом врио главы республики Денис Пушилин заявил 27 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Марьинку можно условно разделить на 59 кварталов, 50 из которых перешли под контроль российских подразделений.

«Мы можем говорить, что под огневым контролем, то есть в зоне видимости, находятся практически все позиции противника», — уточнил Пушилин.

Марьинка входит в Донецкую агломерацию и примыкает к Донецку с запада. С марта 2022 года в этом районе шли ожесточённые бои между ВСУ и российскими силами.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев проинформировал о срыве попытки ротации подразделений ВСУ в районе Марьинки. Российские артиллеристы уничтожили до 30 военнослужащих противника.