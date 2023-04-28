Москва, 28 апреля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Если Банк России увидит признаки ускорения инфляции, то на ближайшем заседании совета директоров ЦБ может понадобиться повышение ключевой ставки, сообщила 28 апреля глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижения цели 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Председатель ЦБ РФ при этом не видит оснований для снижения ключевой ставки. По ее словам, чтобы был доступный кредит для экономики, нужна ценовая стабильность, «а предсказуемо низкая инфляция делает более доступными кредиты для структурной перестройки экономики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральный Банк РФ 28 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По данным ЦБ, текущие темпы прироста цен с конца 2022 года увеличились, но остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

Кроме того, Банк России снизил прогноз по инфляции. Отмечается, что с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.