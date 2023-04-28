Москва, , 13:53 — REGNUM Автор курсов об исполнении желаний, блогер Елена Блиновская должна находиться под домашним арестом. Об этом ходатайствуют представители следствия, говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Елена Блиновская Кадр из видео. СК России

«Пресненский районный суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Елены Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что суд может полностью запретить обвиняемой пользоваться средствами связи и сетью Интернет.

Ранее в СКР сообщили, что в ходе допроса Блиновская полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств. По данным следствия, в 2019–2021 годах она не доплатила в качестве налогов 918 млн рублей и пыталась легализовать 43 млн рублей. Зарабатывала Блиновская организацией учебных курсов и тренинг-марафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, Блиновскую задержали 27 апреля у границы с Белоруссией. Узнав о готовящемся задержании, она попыталась сбежать за границу.