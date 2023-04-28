СК: блогер Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов

Москва, , 09:39 — REGNUM Автор курсов по исполнению желаний Елена Блиновская полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов. Сообщение об этом опубликовано 28 апреля в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

Елена Блиновская Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину», — отметили в СКР.

Следствие просит суд избрать фигурантке меру пресечения, связанную с ограничением свободы.

В ведомстве добавили, что намерены установить лиц, которые проинформировали обвиняемую «об охраняемой законом следственной тайне».

Как сообщало ИА REGNUM, Блиновскую, которая зарабатывала проведением марафонов отношений, желаний, предназначения и «расширения финансового сознания», задержали 27 апреля у границы с Белоруссией. Ранее в отношении блогера возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег.