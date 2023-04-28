Москва, , 12:34 — REGNUM Артиллеристы ВС России в ночь на 28 апреля уничтожили под Херсоном самоходную гаубицу «Акация» ВСУ вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО © Алексей Майшев/РИА Новости

«Ночью артиллерийским огнём в районе села Никольское уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2С3 «Акация» с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, накануне, 27 апреля, огнём артиллерии в районе села Бургунка был уничтожен 120-миллиметровый миномет с расчётом и боекомплектом к нему, в результате погибли четыре украинских военных, трое ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военнослужащие ликвидировали в районе Херсона немецкую зенитную самоходную установку «Гепард» и четыре пусковые установки С-300. Сообщалось о ликвидации 14 бойцов и ранении десяти военнослужащих ВСУ.

Артиллерийским огнём в районе Ольговки также был уничтожен миномётный расчёт противника и боекомплект к миномёту.