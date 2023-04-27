РИА Новости: ВС России уничтожили в районе Херсона немецкую установку «Гепард» и четыре С-300

Херсон, , 11:22 — REGNUM Российские военнослужащие ликвидировали в районе Херсона немецкую зенитную самоходную установку «Гепард» и четыре пусковые установки С-300. Об этом 27 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

С-300 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вчера в районе города Херсон ударами беспилотных барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожены четыре пусковые установки С-300 и зенитная самоходная установка «Гепард», — сказал собеседник агентства.

Также сообщается о ликвидации 14 бойцов и ранении десяти военнослужащих ВСУ.

По данным источника, артиллерийским огнём в районе Ольговки также был уничтожен миномётный расчёт противника и боекомплект к нему.

Как сообщало ИА REGNUM, барражирующими боеприпасами «Ланцет» в зоне СВО уничтожено около половины иностранных буксируемых и самоходных гаубиц. Уточняется, что применение беспилотников «Ланцет» для уничтожения артиллерии противника эффективно и с боевой, и с экономической точек зрения, потому что для уничтожения одной гаубицы, как правило, требуется всего один барражирующий боеприпас.