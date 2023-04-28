Российские военные прорвали оборону ВСУ на западе Артёмовска
Артемовск, 28 апреля 2023, 12:12 — REGNUM Рубеж обороны ВСУ на западе Артёмовска не устоял под натиском российских военных. Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на данные украинских военных аналитиков.
Как утверждается в Telegram-канале издания, штурмовые подразделения ВС РФ заняли здание Индустриального колледжа. Согласно отчёту, в городе сложилась критическая для ВСУ ситуация.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные полностью перерезали пути снабжения ВСУ в Артёмовске. По его словам, украинские военные перемещаются под обстрелами ценой потери «части резервов».
По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, киевский режим перебрасывает резервы личного состава и техники ВСУ в район Артёмовска. По его источникам, ВСУ продолжают наращивать силы и средства на донецком направлении. Так, воинская колонна прибыла в район города Дружковки, расположенного к западу от Артёмовска.