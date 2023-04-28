Москва, 28 апреля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Евросоюз своей партнёрской миссией в Молдавии де-факто будет заниматься внешним управлением этой страной, заявила 28 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Комментируя учреждение новой партнёрской миссии ЕС в Молдавии, Захарова отметила, что Евросоюз всё активнее пытается закрепиться на постсоветском пространстве.

«Акцентируя «партнёрский» характер новой миссии, еэсовцы, как всегда, лукавят. Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией», — цитирует её слова пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.

Захарова считает, что с учётом кардинально изменившегося характера ЕС, который предпринимает открытые конфронтационные действия в отношении России, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране и сопредельном регионе.

«Поэтому и относиться к нему стоит соответствующим образом», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев 28 апреля заявил, что ни российский президент Владимир Путин, ни другие официальные лица не собираются ехать в Молдавию, «потому что такой страны уже нет — она продана Румынии».

Накануне молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что официальный Кишинёв не допустит въезда в страну российского президента Владимира Путина. Он добавил, что официальные лица РФ смогут узнать, что они внесены в чёрный список, только при попытке въехать в страну.

Это уже произошло с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который намеревался принять участие в конгрессе дружбы народов в Кишинёве.