Грузия, 21 августа, 2007, 13:56 — ИА Регнум. Посольство РФ в Грузии 21 августа распространило заключение российских экспертов по итогам расследования авиаинцидента, происшедшего 6 августа в Горийском районе, вблизи населенного пункта Цителубани (Восточная Грузия).

Выводы были сделаны по итогам визита в Грузию 16-17 августа российской делегации в составе начальника штаба, первого заместителя Главкома ВВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Хворова , главного штурмана ВВС России генерала-майора Сергея Нужина, главного инженера ВВС России по авиационному вооружению полковника Павла Акуленка , начальника управления государственного регулирования и использования воздушного пространства Министерства обороны РФ полковника Юрия Рудени, спецпредставителя МИД России по вопросам отношений со странами СНГ Валерия Кеняйкина и заместителя директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Алексея Павловского. 16-17 августа делегация посетила место инцидента, провела встречи в Министерстве обороны и Министерстве внутренних дел Грузии.

ИА REGNUM приводит полный текст заключения:

"1. 6 августа 2007 г. по информации данных российских РЛС в сопредельном воздушном пространстве было зафиксировано 90 летательных аппаратов. Это были заранее заявленные суда, а их полеты являлись плановыми. Грузинской стороне были представлены данные контроля гражданского сектора воздушного движения, полученные из Ростова-на-Дону. Кроме этого, существуют еще данные ПВО, которые располагают собственными радиолокационными средствами, более мощными, чем гражданские. Данные гражданских и военных РЛС совпадают. Таким образом, по имеющейся у российской стороны информации служб воздушного наблюдения, несанкционированного пересечения со стороны России воздушной границы Грузии не было.

2. После внимательного изучения документа о якобы имевших место нарушениях госграницы, представленного грузинской стороной, у российских экспертов возникло много вопросов. Исходя из проведенного мониторинга, эксперты получили информацию, что самолет выполнял сложные маневры - виражи, однако на представленных грузинской стороной данных средств радиоконтроля, это не зафиксировано. Трек полета самолета выстроен четко по одной линии. Экспертам было отказано в получении информации о типе якобы атакованной грузинской РЛС, ее координатах для того, чтобы четко выстроить зоны действия этой станции и выяснить условия возможного обнаружения ею гипотетического объекта. В результате возникло серьезное сомнение относительно достоверности представленных грузинской стороной материалов контроля. Не были даны объяснения, почему грузинские РЛС не зафиксировали другие летательные аппараты, находившиеся на тот момент на территории Российской Федерации и на территории Грузии.

3. Российские эксперты пришли к выводу, что характер и направление полета не совпадают с тем расположением деталей, которые были зафиксированы на месте инцидента. Фактически следы на местности были полностью уничтожены.

4. Изучив местоположение ракеты, ее фрагменты, российские эксперты зафиксировали, что 2/3 ракеты, о которой говорит грузинская сторона, отсутствует. Нет главного элемента - центрального отсека, где расположены крылья, двигатель, боевая часть, на которых прописаны номера ракеты. По заявлению грузинской стороны, этот отсек был уничтожен.

5. Яма, образовавшаяся после падения ракеты, и которая представляла собой большой интерес для расследования, была зарыта до приезда экспертов. В виду этого им не удалось определить глубину воронки и угол вхождения предполагаемой ракеты. По информации грузинской стороны, 7 августа грузинские эксперты провели подрыв верхней части ракеты. Таким образом, была уничтожена возможность определить в каком положении находилась "упавшая" ракета и откуда она могла прилететь. Тем не менее, используя GPS , эмпирически были установлены предполагаемые координаты этой ракеты. Они определили, что при том положении ракеты, которое представлено на фотоснимках грузинской стороны, ее курс должен быть 330 градусов северо-западного направления. Это полностью противоречит тем данным, которые были ранее озвучены грузинской стороной. Далее, в случае работы ракеты в штатном режиме, она не могла целиком погрузиться в землю без повреждений, как это, якобы, произошло по утверждению грузинской стороны. Пластиковая основа головной части разрушается при прикосновении с землей. Из воронки могли быть извлечены только тяжелые фрагменты конструкции - это детали двигателя или элементы боевой части. Что касается самой ракеты, то она устроена таким образом, что, в принципе, не могла не взорваться. Однако, взрыва, как известно, не было. В этой связи было высказано серьезное сомнение в том, что ракета вообще была запущена или произошел аварийный ее сброс.

6. По вопросу о том действительно ли это была ракета Х-58, эксперты сошлись во мнении, что отдельные ее фрагменты могли принадлежать этому типу ракеты. А именно - четвертый отсек ракеты, два руля ракеты из четырех, которые предъявила грузинская сторона. Других подтверждений, что это ракета Х-58 - представлено не было.

7. Осмотрев четвертый отсек ракеты, эксперты поставили под сомнение способ отделения головной части от основного отсека двигателя. При более внимательном изучении шва, было обнаружено, что отсек был отрезан механическим путем, а не отделился от взрыва, как было заявлено грузинской стороной. На месте разреза обнаружена по всей его длине значительная коррозия. Поскольку металл этой части ракеты является высоколегированной сталью, такая коррозия не могла образоваться за короткое время, которое ракета находилась в воронке. Напрашивается вывод, что данная деталь - не от той ракеты, которую предъявляют грузинские эксперты.

8. На одной из фотографий, представленных грузинской стороной, имеется фрагмент прибора, надпись на котором исполнена на иностранном языке. Однако, общеизвестно, что в соответствии с законодательством СССР и Российской Федерации, установка заграничных, импортных агрегатов на авиационные средства поражения запрещена. То есть этот блок никак не мог появиться ни на советской, ни на российской ракете. Спрашивается, как и зачем он мог оказаться среди представленных грузинской стороной фрагментов.

9. На запрос российской стороны продемонстрировать крылья ракеты, (а их, как известно, должно быть четыре) были представлены незначительные их фрагменты. Обращает на себя внимание в этой связи и другое. Грузинские эксперты не смогли ответить, из какого металла изготовляются крылья данного типа ракет. Им были даны пояснения на этот счет. Поскольку ракета высокоскоростная, ее крылья изготавливаются из титанового сплава. Те же фрагменты крыльев, которые принадлежат якобы упавшей ракете - из другого металла (скорее всего, алюминия). На вопрос как это могло произойти - грузинские эксперты ответить не смогли.

10. Российские эксперты запросили возможность сделать спектральный анализ нагара с четвертого отсека управления ракеты с целью выяснения, когда по времени он образовался (данный анализ является исключительно важным элементом расследования). Ответ также был отрицательным.

Несостоятельность утверждений о мнимой причастности России к инциденту была ясна с самого начала. Работа российских экспертов в Грузии подтвердила это и убедительно показала, что грузинская версия инцидента полностью развалилась. На этом расследование можно было бы считать закрытым. Вместе с тем, российская сторона выразила готовность его продолжить, разумеется, совместно с грузинской стороной в направлении прояснения, кто же является теми силами в Грузии, которые способны планировать и совершать такого рода серьезные провокации. К сожалению, данное предложение России такое также было отвергнуто.

Недоумение вызывает и позиция т.н. независимой группы экспертов, которая обнародовала 16 августа с.г. заключение, больше похожее на политически ангажированное заявление. Непонятно, что за эксперты проводили расследование, какого его методика, где установленные факты. Как вообще можно проводить независимое, а значит беспристрастное расследование, опираясь на одностороннюю информацию, и делать такие обобщенные выводы. Отсутствие всего этого ставит под сомнение компетентность "независимых экспертов" и их заключение.