В Британии рассказали о применении Россией на Украине «оружия-неведимки»
Лондон, 28 апреля 2023, 09:51 — REGNUM Российские танки Т-14 «Армата», которые ранее были направлены на Украину, оснащены передовым вооружением и могут быть невидимы для противника, пишет Тарик Тахир в статье для британского The Sun.
«Русские разработали для Т-14 специальное маскирующее покрытие под названием «Мантия», которое поглощает радиолокационные волны, отталкивая и одновременно рассеивая их», — говорится в статье.
Тахир также отметил, что танки Т-14 «Армата» получили решётчатую броню, которая обеспечивает защиту от высокоточного противотанкового оружия и средств ближнего боя.
Кроме того, они обладают полностью автономной башней, способной вращаться на 360 градусов с высокой скоростью.
Как сообщало ИА REGNUM, российские войска стали использовать новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне специальной военной операции. Пока их не задействовали при прямом штурме. Экипажи «Армат» обучались и продолжают обучаться на полигонах в Донбассе.
Ранее американский офицер в отставке Брент Иствуд заявил, что российский танк Т-14 «Армата», появившийся в зоне спецоперации на Украине, обладает впечатляющими характеристиками.