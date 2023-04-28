Лондон, 28 апреля, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Российские танки Т-14 «Армата», которые ранее были направлены на Украину, оснащены передовым вооружением и могут быть невидимы для противника, пишет Тарик Тахир в статье для британского The Sun.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-14 «Армата»

«Русские разработали для Т-14 специальное маскирующее покрытие под названием «Мантия», которое поглощает радиолокационные волны, отталкивая и одновременно рассеивая их», — говорится в статье.

Тахир также отметил, что танки Т-14 «Армата» получили решётчатую броню, которая обеспечивает защиту от высокоточного противотанкового оружия и средств ближнего боя.

Кроме того, они обладают полностью автономной башней, способной вращаться на 360 градусов с высокой скоростью.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска стали использовать новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне специальной военной операции. Пока их не задействовали при прямом штурме. Экипажи «Армат» обучались и продолжают обучаться на полигонах в Донбассе.

Ранее американский офицер в отставке Брент Иствуд заявил, что российский танк Т-14 «Армата», появившийся в зоне спецоперации на Украине, обладает впечатляющими характеристиками.