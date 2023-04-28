ДНР, 28 апреля, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Киевский режим перебрасывает резервы личного состава и техники ВСУ в район Артёмовска. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 28 апреля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По информации источников эксперта, ВСУ продолжают наращивать силы и средства на донецком направлении. Так, воинская колонна прибыла в район города Дружковки, расположенного к западу от Артёмовска (до 1924 года — Бахмут).

Прибывший личный состав и военная техника не имеют опознавательных знаков. В составе колонны два БТР-80, пять автомобилей ЗИЛ-131 и восемь «Уралов». Каждый автомобиль буксировал артиллерийское орудие Д-20 либо Д-30.

«После непродолжительной стоянки колонна выдвинулась в направлении населённого пункта Артёмовск», — уточнил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные полностью перерезали пути снабжения ВСУ в Артёмовске. По его словам, украинские военные перемещаются под обстрелами ценой потери «части резервов».