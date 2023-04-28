Шойгу: Вашингтон и его союзники подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности

Нью-Дели, , 09:04 — REGNUM США и их союзники подвергли серьёзной эрозии мировую архитектуру безопасности в попытках сохранить глобальное доминирование. Об этом 28 апреля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.

Ядерный арсенал в мире © ИА REGNUM

«Стремясь сохранить глобальное доминирование, США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности», — отметил он, добавив, что по их инициативе был запущен процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей о контроле над вооружениями и укреплении доверия.

Шойгу напомнил, что ранее США в одностороннем порядке прекратили действие советско-американского Договора по противоракетной обороне, отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе, а после вышли из Договора по открытому небу и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу обсудил в ходе встречи с коллегами из Ирана, Сирии и Турции укрепление безопасности в ближневосточной стране и нормализацию сирийско-турецких отношений. Стороны обсудили практические шаги в области укрепления безопасности в Сирии, нормализацию отношений между Сирией и Турцией, а также противодействие террористическим угрозам и борьбе с экстремистскими группировками в Сирии.

В апреле министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с китайским коллегой Ли Шаньфу. В ходе встречи представитель РФ заявил, что Москва и Пекин координируют действия при подготовке совместных морских и воздушных патрулирований и военных учений в двустороннем и многостороннем форматах.

Депутат Европарламента Мик Уоллес обратил внимание на то, что западные страны своим решением накачивать Украину вооружением обрекают её граждан на смерть. Он решительно противится поставкам оружия для ВСУ. Евросоюз отказался от диалога и дипломатии для завершения конфликта, следовательно война выгодна только США и Европе, добавил депутат.