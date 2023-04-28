Депутат Европарламента: поставки оружия обрекают украинцев на смерть
Брюссель, 28 апреля 2023, 07:26 — REGNUM Западные страны своим решением накачивать Украину вооружением обрекают её граждан на смерть, считает депутат Европарламента Мик Уоллес.
Он решительно противится поставкам оружия для ВСУ. Евросоюз отказался от диалога и дипломатии для завершения конфликта, следовательно война выгодна только США и Европе, добавил депутат.
Уоллес призывает Запад остановить украинский конфликт, если им так важно состояние страны.
Как передавало ИА REGNUM, по мнению посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, западные страны делают всё, чтобы разразилась война в Европе, при этом США не хотят, чтобы конфликт приблизился к их территории. Дипломат акцентировал, что поставки самолётов, танков со свастикой всё чаще осуществляются на территории бывшего Советского Союза.