Российский боец Квадрик рассказал, что военные ВСУ заняли глухую оборону на севере ЛНР

Луганск, , 07:48 — REGNUM Киевские боевики заняли глухую оборону и не ведут активных наступательных действий в подконтрольных районах на севере Луганской Народной Республики. Об этом РИА Новости на передовой рассказал военный с позывным Квадрик.

СВО Минобороны России

По словам бойца, обстановка в районе Макеевки «средняя». Противник активных действий не предпринимает, изредка определяется ночью в тепловизоры, «работает не особо, только отвечает на нашу работу».

ВСУ чаще всего применяют минометы калибра 82 мм и производит сброс гранат с БПЛА.

Также Квадрик рассказал, что разведчики подразделения уничтожили опорный пункт противника на севере ЛНР. Предположительно, один боевик был ранен.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 27 апреля ракетным ударом по территории судостроительного завода в Николаеве российские военные уничтожили около 20 украинских и зарубежных офицеров большого ранга. Командующие проводили совещание, иностранцы были из англоязычных стран.