ВС РФ ракетой уничтожили в Николаеве 20 украинских и иностранных офицеров
РИА Новости: ВС РФ ракетным ударом уничтожили 20 украинских и иностранных офицеров в Николаеве
Николаев, Украина, 28 апреля, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Ночью 27 апреля ракетным ударом по территории судостроительного завода в Николаеве российские военные уничтожили около 20 украинских и зарубежных офицеров большого ранга. Командующие проводили совещание, иностранцы были из англоязычных стран. Об успешной операции РИА Новости рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ракетный удар был нанесён по зданию адмиралтейства в Николаеве, известному как управление Завода имени 61 коммунара.
«Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета ПВО Украины попала в пятиэтажку ровно перед этим заводоуправлением», — добавил подпольщик.
В момент удара киевские офицеры совещались со своими англоязычными коллегами.
Как пояснил Сергей Лебедев, после российской операции украинские власти запретили в том районе фото — и видеосъёмку до 6:00. В это время работали пожарные, спасатели и СБУ.
«Вывезли все свидетельства о нахождении там военных. Официально потерь никаких нет, никого там не было», — заключил Лебедев.
Как сообщало ИА REGNUM, артиллеристы Западного военного округа уничтожили пункт временной дислокации украинских военных в Харьковской области.