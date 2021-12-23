Удары Ту-22 и Ту-95 по нескольким районам Украины — 429-й день спецоперации
Главное о специальной военной операции на Украине за 27 апреля.
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 200-й отдельной мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригаде и 16-й бригаде армейской авиации.
В ночь на 27 апреля нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Липовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
Российские военнослужащие доставили более 200 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса.
Минобороны РФ.
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Делегация Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России посетила пункты временного размещения переселенцев с Украины в Приморье, а также встретилась с теми, кто уже расселился по краю, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке.
По данным дипведомства, всего в 2022 году в Приморье прибыли 830 вынужденных переселенцев, гражданство России приобрели уже 515. В органы занятости обратились 267 человек, из которых было трудоустроено 155.
Президент Украины Владимир Зеленский нарушил обещание улучшить отношения с Россией. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Эксперт напомнил: когда Зеленский баллотировался в президенты, он делал акцент на улучшении отношений с Москвой. "Он получил абсолютное большинство голосов, результаты были очевидными", - заявил Макговерн.
Соединенные Штаты на этой неделе проведут встречу с более чем 40 союзниками по НАТО и Евросоюзу в Брюсселе. Будут обсуждать ускорение поставок оружия на Украину. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.
«Украина призывает партнёров присоединиться и создавать давление на Россию для продолжения работы зернового коридора без ограничений», — заявил на пресс-конференции в Риме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Украина, видите ли, хочет, чтобы Россия не создавала блокирования в вывозе украинского зерна. «Сейчас это, к сожалению, происходит», — сказал заявил Шмыгаль.
«Польша стала лидером в поддержке Киева среди союзников по НАТО в Европе», - заявила помощник министра обороны США Селеста Валландер на слушаниях конгресса.
На Украине на стороне ВСУ воюют около 200 чеченцев, пишет Politico.
Издание сообщает, что их отцы и деды воевали «за независимость Ичкерии от российских оккупантов».
Речь идет о трёх чеченских подразделениях, в которые входят в основном потомки чеченских эмигрантов. О третьем батальоне информации нет, известно лишь, что он сотрудничает с ГУР Минобороны Украины, и по данным Politico информация о нём засекречена.
Украинские снайперы, вооружённые винтовками калибра НАТО, стали активнее действовать в зоне спецоперации. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 28 апреля в своём Telegram-канале.
«Снайперы работают винтовками натовского калибра, парами либо тройками», — уточнил Марочко.
Минобороны РФ поддержало план Владимира Путина по набору более 415 000 контрактников в 2023 году — Washington Post со ссылкой на слитые документы Пентагона.
Окна в турбинном зале Запорожской АЭС починили после атаки дронов украинских военных, которая произошла 12 апреля. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Белоруссия намерена увеличить количество пограничников на границе с Украиной и разместить там новое оружие — замглавы погранкомитета республики Игорь Печень.
«Мы также планируем увеличение численности некоторых подразделений, закупку нового вооружения», — сказал он, комментируя ситуацию на южных границах Белоруссии. По его словам, обстановка там «сложная, но управляемая».
Рогов: украинская армия готовится к форсированию Каховского водохранилища
Украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища — собирают войска и технику на правом берегу Днепра в Днепропетровской области.
Бойцы подразделений ВС РФ в ходе выполнения задач на херсонском направлении уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 Вооруженных сил Украины. Соответствующие кадры опубликованы в Сети.
Отмечается, что российские военные использовали для атаки дрон-камикадзе «Ланцет». В результате точного удара по цели две пусковые установки противника были успешно уничтожены.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Ночью 28 апреля в Киеве была слышна серия взрывов. Об этом написали украинские СМИ. Агентство УНИАН сообщило, что по столице Украины прокатилась взрывная волна — в Киеве работает ПВО.
Украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища, скапливая живую силу и технику на правом берегу Днепра в Днепропетровской области, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В США признали, что Байден утаил положение дел на Украине
Президент США Джо Байден скрыл истинную ситуацию на Украине. Об этом написал в статье для Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб. Эксперт утверждает, что администрация Белого дома не подготавливает американскую общественность к мирному урегулированию украинского конфликта или успеху русских в военных действиях.
Украинский боксёр приехал в расположение ВСУ пострелять по Донбассу
Украинский боксёр Александр Усик приехал на фронт поучаствовать в стрельбе по Донбассу. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Чемпион мира по боксу из Симферополя лично произвёл выстрел из миномёта», — утверждают военкоры.
На видеокадрах видно, как мужчина, похожий на украинского боксёра, стреляет на радость своим товарищам. При этом точное место и дата происходящего не уточняются.
Локальная линия электросети получила повреждения в Киеве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городской военной администрации Сергей Попко. По словам чиновника, повреждения зафиксированы в Оболонском районе украинской столицы. Подробностей произошедшего он не привел.
В США рассказали, как взрыв порохового завода и Украина навредили Пентагону
Оборонная промышленность США оказалась в критическом состоянии из-за взрыва важного завода по производству дымного пороха, а также военной поддержки ВСУ. Своё мнение в американской газете Wall Street Journal выразил обозреватель Гордон Лаболд. Отмечается, что взрыв завода в Миндене произошёл в 2021 году и сильно подкосил американский военный сектор.
Как пояснил Лаболд, Пентагон сильно рассчитывал на этот завод при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов, а также ракет «Томагавк».
Украинские бойцы признали преимущество российской армии в оружии
Украинские солдаты удивлены количеством вооружения и техники у русских. Об этом бойцы ВСУ рассказали американским журналистам. В своём материале обозреватели New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк ссылаются на рядового ВСУ Павла, который не понимает, откуда у русских столько артиллерии.
«А ещё у них есть танки, вертолёты и реактивные самолёты. Мы даже не можем покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь», — пожаловался украинский боец.
Ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ публикуют кадры с горящей разрушенной многоэтажкой в Умани. Судя по всему, по зданию попал обломок ракеты в результате работы системы ПВО ВСУ.
«Русская весна» утром 28 апреля сообщает о массированном обстреле территории Украины и столицы. Взрывы звучат в Киеве, а удар наносится с неожиданного направления. Очевидцы сообщают о как минимум 3–4 взрывах.
«РВ»: в зоне спецоперации уничтожен боевик — перебежчик из России
Российские военные уничтожили в зоне спецоперации перебежчика из РФ Дмитрия Петрова (позывной Леший). Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Установлено, что анархист Петров воевал на стороне ВСУ, предварительно, вместе с так называемым «Русским добровольческим корпусом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
ВСУ целенаправленно стреляли из танков по пятиэтажкам с людьми в Артёмовске
Оставшиеся в пятиэтажных домах жители Артёмовска после отказа уехать на Украину подвергались со стороны ВСУ обстрелам из танков. Об этом рассказал РИА Новости эвакуированный житель города Владимир Кузнецов.
Боец ВС РФ Квадрик рассказал о тактике ВСУ на севере ЛНР
Киевские боевики заняли глухую оборону и не ведут активных наступательных действий в подконтрольных районах на севере Луганской Народной Республике.
Захарова отреагировала на обещание посла США не отменять народ России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывание американского посла в РФ Линн Трейси о том, что у США нет разногласий с народом России, несмотря на разлад с российским правительством.
ВС РФ ракетой уничтожили в Николаеве 20 украинских и иностранных офицеров
Ночью 27 апреля ракетным ударом по территории судостроительного завода в Николаеве российские военные уничтожили около 20 украинских и зарубежных офицеров большого ранга. Командующие проводили совещание, иностранцы были из англоязычных стран. Об успешной операции РИА Новости рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
В Киеве осколок ракеты ВСУ повредил стену в многоэтажном доме
В столице Украины осколок ракеты ВСУ повредил стену в многоэтажке.
ВСУ за сутки обстреляли ДНР 35 раз, есть раненые и погибшая
За сутки ВСУ обстреляли территории Донецкой Народной Республики 35 раз.
Депутат Европарламента: поставки оружия обрекают украинцев на смерть
Западные страны своим решением накачивать Украину вооружением обрекают её граждан на смерть, считает депутат Европарламента Мик Уоллес.
Военнослужащие ремонтных подразделений ЗВО в ходе специальной военной операции проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники, информирует Минобороны РФ. В одном строю со специалистами-ремонтниками задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы.
Особое внимание уделяется вопросам обслуживания и ремонта вооружения и военно-специальной техники войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.
Военнослужащие проводят восстановительные работы любой сложности благодаря высокой квалификации, а также современным машинам технического обслуживания и ремонта.
Танкисты Западного военного округа оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск, сообщает Минобороны.
Боевые машины работают с закрытых огневых позиций, выступая в роли самоходного артиллерийского орудия. Это позволяет экипажам оставаться незамеченными. Быстрые и слаженные действия позволяют устроить противнику настоящую огненную карусель. Танки Т-72Б3 успешно решают поставленные задачи. Экипажи поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью БПЛА, уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, иностранная боевая техника и живая сила противника.