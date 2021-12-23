28 Апреля
 
8:36

Делегация Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России посетила пункты временного размещения переселенцев с Украины в Приморье, а также встретилась с теми, кто уже расселился по краю, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке.

По данным дипведомства, всего в 2022 году в Приморье прибыли 830 вынужденных переселенцев, гражданство России приобрели уже 515. В органы занятости обратились 267 человек, из которых было трудоустроено 155.

8:35

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил обещание улучшить отношения с Россией. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Эксперт напомнил: когда Зеленский баллотировался в президенты, он делал акцент на улучшении отношений с Москвой. "Он получил абсолютное большинство голосов, результаты были очевидными", - заявил Макговерн.

8:33

Соединенные Штаты на этой неделе проведут встречу с более чем 40 союзниками по НАТО и Евросоюзу в Брюсселе. Будут обсуждать ускорение поставок оружия на Украину. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

8:32

«Украина призывает партнёров присоединиться и создавать давление на Россию для продолжения работы зернового коридора без ограничений», — заявил на пресс-конференции в Риме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина, видите ли, хочет, чтобы Россия не создавала блокирования в вывозе украинского зерна. «Сейчас это, к сожалению, происходит», — сказал заявил Шмыгаль.

8:32

«Польша стала лидером в поддержке Киева среди союзников по НАТО в Европе», - заявила помощник министра обороны США Селеста Валландер на слушаниях конгресса.

8:31

На Украине на стороне ВСУ воюют около 200 чеченцев, пишет Politico.

Цитата Politico.

Издание сообщает, что их отцы и деды воевали «за независимость Ичкерии от российских оккупантов».

Речь идет о трёх чеченских подразделениях, в которые входят в основном потомки чеченских эмигрантов. О третьем батальоне информации нет, известно лишь, что он сотрудничает с ГУР Минобороны Украины, и по данным Politico информация о нём засекречена.

8:29

Украинские снайперы, вооружённые винтовками калибра НАТО, стали активнее действовать в зоне спецоперации. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 28 апреля в своём Telegram-канале.

«Снайперы работают винтовками натовского калибра, парами либо тройками», — уточнил Марочко.

8:25

Цитата Washington Post.

Минобороны РФ поддержало план Владимира Путина по набору более 415 000 контрактников в 2023 году — Washington Post со ссылкой на слитые документы Пентагона.

8:24

Окна в турбинном зале Запорожской АЭС починили после атаки дронов украинских военных, которая произошла 12 апреля. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

8:10

Белоруссия намерена увеличить количество пограничников на границе с Украиной и разместить там новое оружие — замглавы погранкомитета республики Игорь Печень.

«Мы также планируем увеличение численности некоторых подразделений, закупку нового вооружения», — сказал он, комментируя ситуацию на южных границах Белоруссии. По его словам, обстановка там «сложная, но управляемая».

8:07

Рогов: украинская армия готовится к форсированию Каховского водохранилища

Украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища — собирают войска и технику на правом берегу Днепра в Днепропетровской области.

8:05

Бойцы подразделений ВС РФ в ходе выполнения задач на херсонском направлении уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 Вооруженных сил Украины. Соответствующие кадры опубликованы в Сети.

Отмечается, что российские военные использовали для атаки дрон-камикадзе «Ланцет». В результате точного удара по цели две пусковые установки противника были успешно уничтожены.

8:04

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Ночью 28 апреля в Киеве была слышна серия взрывов. Об этом написали украинские СМИ. Агентство УНИАН сообщило, что по столице Украины прокатилась взрывная волна — в Киеве работает ПВО.

8:03

Украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища, скапливая живую силу и технику на правом берегу Днепра в Днепропетровской области, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

8:02

В США признали, что Байден утаил положение дел на Украине

Президент США Джо Байден скрыл истинную ситуацию на Украине. Об этом написал в статье для Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб. Эксперт утверждает, что администрация Белого дома не подготавливает американскую общественность к мирному урегулированию украинского конфликта или успеху русских в военных действиях.

8:00

Украинский боксёр приехал в расположение ВСУ пострелять по Донбассу

Украинский боксёр Александр Усик приехал на фронт поучаствовать в стрельбе по Донбассу. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Чемпион мира по боксу из Симферополя лично произвёл выстрел из миномёта», — утверждают военкоры.

На видеокадрах видно, как мужчина, похожий на украинского боксёра, стреляет на радость своим товарищам. При этом точное место и дата происходящего не уточняются.

7:59

Локальная линия электросети получила повреждения в Киеве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городской военной администрации Сергей Попко. По словам чиновника, повреждения зафиксированы в Оболонском районе украинской столицы. Подробностей произошедшего он не привел.

7:58

В США рассказали, как взрыв порохового завода и Украина навредили Пентагону

Оборонная промышленность США оказалась в критическом состоянии из-за взрыва важного завода по производству дымного пороха, а также военной поддержки ВСУ. Своё мнение в американской газете Wall Street Journal выразил обозреватель Гордон Лаболд. Отмечается, что взрыв завода в Миндене произошёл в 2021 году и сильно подкосил американский военный сектор.

Как пояснил Лаболд, Пентагон сильно рассчитывал на этот завод при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов, а также ракет «Томагавк».

7:56

Украинские бойцы признали преимущество российской армии в оружии

Украинские солдаты удивлены количеством вооружения и техники у русских. Об этом бойцы ВСУ рассказали американским журналистам. В своём материале обозреватели New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк ссылаются на рядового ВСУ Павла, который не понимает, откуда у русских столько артиллерии.

«А ещё у них есть танки, вертолёты и реактивные самолёты. Мы даже не можем покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь», — пожаловался украинский боец.

7:53

Ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ публикуют кадры с горящей разрушенной многоэтажкой в Умани. Судя по всему, по зданию попал обломок ракеты в результате работы системы ПВО ВСУ.

7:52

«Русская весна» утром 28 апреля сообщает о массированном обстреле территории Украины и столицы. Взрывы звучат в Киеве, а удар наносится с неожиданного направления. Очевидцы сообщают о как минимум 3–4 взрывах.

7:50

«РВ»: в зоне спецоперации уничтожен боевик — перебежчик из России

Российские военные уничтожили в зоне спецоперации перебежчика из РФ Дмитрия Петрова (позывной Леший). Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Установлено, что анархист Петров воевал на стороне ВСУ, предварительно, вместе с так называемым «Русским добровольческим корпусом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

7:49

ВСУ целенаправленно стреляли из танков по пятиэтажкам с людьми в Артёмовске

Оставшиеся в пятиэтажных домах жители Артёмовска после отказа уехать на Украину подвергались со стороны ВСУ обстрелам из танков. Об этом рассказал РИА Новости эвакуированный житель города Владимир Кузнецов.

7:48

Боец ВС РФ Квадрик рассказал о тактике ВСУ на севере ЛНР

Киевские боевики заняли глухую оборону и не ведут активных наступательных действий в подконтрольных районах на севере Луганской Народной Республике.

7:48

Захарова отреагировала на обещание посла США не отменять народ России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывание американского посла в РФ Линн Трейси о том, что у США нет разногласий с народом России, несмотря на разлад с российским правительством.

7:47

ВС РФ ракетой уничтожили в Николаеве 20 украинских и иностранных офицеров

Ночью 27 апреля ракетным ударом по территории судостроительного завода в Николаеве российские военные уничтожили около 20 украинских и зарубежных офицеров большого ранга. Командующие проводили совещание, иностранцы были из англоязычных стран. Об успешной операции РИА Новости рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

7:39

В Киеве осколок ракеты ВСУ повредил стену в многоэтажном доме

В столице Украины осколок ракеты ВСУ повредил стену в многоэтажке.

7:28

ВСУ за сутки обстреляли ДНР 35 раз, есть раненые и погибшая

За сутки ВСУ обстреляли территории Донецкой Народной Республики 35 раз.

7:26

Депутат Европарламента: поставки оружия обрекают украинцев на смерть

Западные страны своим решением накачивать Украину вооружением обрекают её граждан на смерть, считает депутат Европарламента Мик Уоллес.

7:16

Военнослужащие ремонтных подразделений ЗВО в ходе специальной военной операции проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники, информирует Минобороны РФ. В одном строю со специалистами-ремонтниками задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы.

Особое внимание уделяется вопросам обслуживания и ремонта вооружения и военно-специальной техники войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

Военнослужащие проводят восстановительные работы любой сложности благодаря высокой квалификации, а также современным машинам технического обслуживания и ремонта.

7:14

Танкисты Западного военного округа оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск, сообщает Минобороны.

Боевые машины работают с закрытых огневых позиций, выступая в роли самоходного артиллерийского орудия. Это позволяет экипажам оставаться незамеченными. Быстрые и слаженные действия позволяют устроить противнику настоящую огненную карусель. Танки Т-72Б3 успешно решают поставленные задачи. Экипажи поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью БПЛА, уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, иностранная боевая техника и живая сила противника.