Делегация Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России посетила пункты временного размещения переселенцев с Украины в Приморье, а также встретилась с теми, кто уже расселился по краю, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке.

По данным дипведомства, всего в 2022 году в Приморье прибыли 830 вынужденных переселенцев, гражданство России приобрели уже 515. В органы занятости обратились 267 человек, из которых было трудоустроено 155.