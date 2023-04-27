Москва, 27 апреля, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла США в России Линн Трейси о том, что журналисты из пула министра иностранных дел Сергея Лаврова могли полететь в Нью-Йорк «своим ходом после получения виз». К тому же посольство США в Москве вернуло паспорта без виз половине журналистов, а второй половине — когда самолёт Лаврова уже был в небе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Линн, вы как Анналена Бербок и Лиз Трасс, что ли? Не знаете, что такое разворот на 360 градусов и что Черное и Балтийское — это разные моря? Либо просто нагло врете?» — написала Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МИД разъяснила, что журналисты из пула Лаврова никак не могли полететь «своим ходом», так как прямых авиарейсов из Москвы в Нью-Йорк нет, а путь с пересадками занял бы много времени и представители СМИ смогли бы добраться до штаб-квартиры ООН к завершению деловой программы главы российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнила, что выдавать визы уже после истечения необходимого срока — «любимый трюк властей США».

В пример Захарова привела свой случай, когда ей в 2022 году выдали визу для работы в комитете ООН из расчёта, что «я не успею к началу заседания, когда предполагается выступление представителей».

«Не позволяйте своим подчиненным Вас дурить», — добавила представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя ответные меры Кремля на невыдачу вовремя посольством США виз журналистам из России, Мария Захарова заявила, что не намерена сейчас говорить о них, поскольку не хочет «портить сюрприз».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провёл встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном и обсудил с ним ряд тем, связанных с обязательствами США как страны, принимающей на своей территории штаб-квартиру ООН.