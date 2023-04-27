Путин прибыл в индустриальный парк «Руднево» и проведёт совещание по беспилотникам

Москва, , 20:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин вечером 27 апреля прибыл в московский индустриальный парк «Руднево», где проведёт совещание по развитию беспилотной авиации, передаёт РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин посещает индустриальный парк «Руднево» в Москве © Артем Геодакян/POOL/РИА Новости

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин в индустриальном парке ознакомится с ходом строительства промышленной зоны и осмотрит выставку производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем. Также президент проведёт совещание по развитию отрасли и ознакомится с презентацией организаций, работающих в сфере беспилотных авиасистем, рассказал Песков.

В конце 2022 года глава государства поручил в срок до середины февраля 2023 года создать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем. В феврале 2023-го на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Владимир Путин рассказал, что весной 2023 года проведёт совещание по развитию беспилотной авиации.

Он призвал экспертов АСИ поддержать регионы в создании современной инфраструктуры для широкого использования беспилотников и сообщил, что результаты «всей большой совместной работы» будут обсуждены на специальном совещании с участием представителей министерств, ведомств и компаний, которые работают в этой области.