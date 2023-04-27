Вашингтон, 27 апреля, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией может в будущем привести к смещению его с должности. Об этом 27 апреля заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Перед Зеленским встал сложный вопрос: что ему теперь делать, потому что трудно сказать, что станет последней каплей и приведет к потере им власти», — сказал Макгрегор.

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По его словам, если Зеленский не изменит своей риторики, то в перспективе это может серьёзно ударить по его политической карьере.

Также он добавил, что для Киева единственным способом избежать больших потерь могли бы стать переговоры с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Макгрегор заявил, что бегство украинского президента и его команды будет единственной возможностью спастись, поскольку Украина вскоре перестанет существовать как государство. По его словам, Москва разберётся с киевским режимом, если только Зеленский и его друзья не сбегут в Польшу или ещё куда-нибудь.