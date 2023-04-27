Москва, 27 апреля, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о статусе проживающих на территории Российской Федерации граждан Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также апатридов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 27 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно документу, иностранными гражданами или лицами без гражданства признаются лица, которые до 30 сентября 2022 года постоянно проживали на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, либо лица, выехавшие с этих территорий в Россию.

Уточняется, что в данном случае граждане Украины, ДНР и ЛНР должны заявить о своём желании сохранить имеющееся у них гражданство или статус апатрида и отказаться приносить присягу гражданина РФ.

Иностранные граждане и лица без гражданства, проживавшие на территории новых регионов РФ на основании документов, выданных властями Украины, ДНР и ЛНР, могут продолжать находиться в регионах, используя указанные документы до 1 июля 2024 года.

Также указ определяет порядок получения указанными категориями лиц российского вида на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России получило право делать временные исключения в применении ответных санкций против компаний и граждан Украины. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин 27 апреля.