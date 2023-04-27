Правительство получило право делать исключения из спецмер против Украины
Путин наделил правительство правом делать исключения из специальных мер в отношении Украины
Москва, 27 апреля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Правительство России получило право делать временные исключения в применении ответных санкций против компаний и граждан Украины. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин 27 апреля.
«Предоставить правительству РФ полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер, определенных в соответствии с настоящим указом», — говорится в документе.
Уточняется, что указ распространяется на правоотношения, возникшие с 22 октября 2018 года.
Изменение внесено в указ 2018 года «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В первоначальный список попали 322 физических и 68 юридических лиц, в настоящее время в него входят более 900 физических и свыше 80 юридических лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин 25 апреля подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. Указ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.