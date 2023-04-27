Москва, 27 апреля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Правительство России получило право делать временные исключения в применении ответных санкций против компаний и граждан Украины. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин 27 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом правительства РФ

«Предоставить правительству РФ полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер, определенных в соответствии с настоящим указом», — говорится в документе.

Уточняется, что указ распространяется на правоотношения, возникшие с 22 октября 2018 года.

Изменение внесено в указ 2018 года «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В первоначальный список попали 322 физических и 68 юридических лиц, в настоящее время в него входят более 900 физических и свыше 80 юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин 25 апреля подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. Указ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.