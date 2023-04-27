Москва, 27 апреля, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Экипаж уже второго самолёта заметил неизвестный беспилотник в опасной близости в ходе полёта. Об этом 27 апреля сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

По его информации, пилот «Боинга» авиакомпании NordStar рассказал, что рядом с ним на подлёте к Домодедово пролетел дрон.

По данным Telegram-канала, самолёт летел из Уфы в Москву, когда он начал снижаться, на высоте около двух тысяч метров экипаж заметил белый беспилотный летательный аппарат, который летел ниже самолёта.

Отмечается, что командир борта принял решение совершить посадку как и планировалось. В результате самолёт успешно сел в Домодедово.

Сейчас специалисты устанавливают, кто запустил дрон.

Как передавало ИА REGNUM, в московском аэропорту Шереметьево дрон-разведчик едва не сорвал взлёт самолёта авиакомпании «Победа», который направлялся во Владикавказ. По словам пилота, в момент набора высоты капитан воздушного судна заметил белый беспилотник. После этого экипаж сообщил диспетчеру о внештатной ситуации. В итоге взлёт прошёл успешно.

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники около Курской атомной электростанции в городе Курчатове. Система ПВО сработала 26 апреля около 23:00 в районе Курской АЭС. Одновременно с этим сигнал тревоги прозвучал в Брянской области.