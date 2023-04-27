Mash: около Курской АЭС сбили украинские беспилотники
Курск, 27 апреля 2023, 16:14 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники около Курской атомной электростанции (АЭС) в городе Курчатове. Об этом 27 апреля сообщил Telegram-канал Mash.
«ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове. Безуспешно — прилёт отбила российская ПВО», — говорится в сообщении.
Отмечается, что система ПВО сработала 26 апреля около 23:00 в районе Курской АЭС. Одновременно с этим сигнал тревоги прозвучал в Брянской области.
По информации канала, запущенные из Сумской области беспилотники пытались атаковать АЭС, но были уничтожены. Разрушений и пострадавших нет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в московском аэропорту Шереметьево дрон-разведчик едва не сорвал взлёт самолёта авиакомпании «Победа», который направлялся во Владикавказ. По словам пилота, в момент набора высоты капитан воздушного судна заметил белый беспилотник. После этого экипаж сообщил диспетчеру о внештатной ситуации. В итоге взлёт прошёл успешно.