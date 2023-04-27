Москва, 27 апреля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 апреля совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Об этом 27 апреля сообщили в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что встреча приурочена ко Дню российского парламентаризма и традиционно пройдёт в Таврическом дворце.

Основными темами для обсуждения станут вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Кроме того, глава государства затронет вопросы межбюджетных отношений и их использования в качестве инструмента социально-экономического развития регионов в новых условиях и обеспечения финансовой стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что во всех российских регионах появятся отделения государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Он отметил, что фонд будет помогать с предоставлением мер социальной, медицинской и психологической помощи участникам СВО и их семьям, а также содействовать в трудоустройстве.