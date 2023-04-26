Москва, , 16:22 — REGNUM Во всех российских регионах появятся отделения государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом 26 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей СВО.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В соответствии с указом президента правительство продолжает формирование государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Его отделения появятся во всех субъектах РФ», — сказал Мишустин.

Он отметил, что фонд будет помогать с предоставлением мер социальной, медицинской и психологической помощи участникам СВО и их семьям, а также содействовать в трудоустройстве.

По его словам, в ближайшее время будут подготовлены устав и нормативно-правовые документы фонда, разработан порядок его финансирования, проведены работы по упорядочиванию процедур покупки лекарств, медицинских изделий и другой продукции.

Кроме того, фонд будет формировать централизованный учёт сведений обо всех гражданах, которым будет оказываться поддержка.

Премьер-министр подчеркнул, что эта работа должна быть организована эффективно, без бюрократизма и проволочек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мишустин заявил, что отставания по срокам поставок всего необходимого Вооружённым силам России недопустимы. Он призвал действовать с опережением, а также отслеживать текущую ситуацию и вносить необходимые корректировки.