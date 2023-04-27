Москва, , 17:09 — REGNUM Девять российских борцов дисквалифицированы на два года за употребление запрещённых веществ на основании базы данных, полученных из московской лаборатории (LIMS), сообщила 27 апреля пресс-служба Международного агентства по тестированию (ITA) на своём сайте.

Анжела Катаева (слева). Вольная борьба среди женщин © Максим Богодвид/РИА Новости

Под санкции попали Дарья Лексина, Елена Вострикова — срок отстранения этих спортсменок истекает 1 марта. Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицына, Анастасия Щавлинская отстранены до 18 ноября 2023 года, а Алексей Щеков — до 1 марта 2024 года.

Все борцы, за исключением Щекова, признали свою вину и приняли срок дисквалификации. В течение периода отстранения спортсмены не могут участвовать ни в каком качестве в каких-либо соревнованиях.

Уточняется, что в ходе расследования, проведенного департаментом Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессором Ричардом Маклареном, были обнаружены данные, свидетельствующие о наличии запрещенных веществ в допинг пробах, сданных спортсменами в 2012 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале олимпийский чемпион 2012 года волейболист Дмитрий Ильиных был также дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Тогда же Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении Российского антидопингового агентства «РУСАДА» полномочием по утверждению общероссийских антидопинговых правил.