Волейболист Ильиных дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил

Москва, , 14:28 — REGNUM Олимпийский чемпион 2012 года волейболист Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщил генсек Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко.

Дмитрий Ильиных © Владимир Песня/РИА Новости

По его словам, Ильиных вместе с Дмитрием Мусэрским проходил по списку Родченкова.

«Но Мусэрский решил в итоге пойти на соглашение, в отличие от Ильиных, — сказал он ТАСС. — Поэтому первый уже играет, а второго только недавно дисквалифицировали на 24 месяца».

Ильиных завершил карьеру в 2021 году и занимает пост спортивного директора клуба «Белогорье».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее признавшийся в употреблении допинга 36-летний российский легкоатлет Сергей Литвинов по решению Всероссийской федерации легкой атлетики 12 января дисквалифицирован на два года, а также лишен бронзовой медали чемпионата Европы 2014 года.

Читайте также: Признавшийся в употреблении допинга Литвинов лишен медали ЧЕ-2014