Олимпийский чемпион по волейболу Ильиных дисквалифицирован на два года
Москва, 18 февраля 2023, 14:28 — REGNUM Олимпийский чемпион 2012 года волейболист Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщил генсек Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко.
По его словам, Ильиных вместе с Дмитрием Мусэрским проходил по списку Родченкова.
Ильиных завершил карьеру в 2021 году и занимает пост спортивного директора клуба «Белогорье».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее признавшийся в употреблении допинга 36-летний российский легкоатлет Сергей Литвинов по решению Всероссийской федерации легкой атлетики 12 января дисквалифицирован на два года, а также лишен бронзовой медали чемпионата Европы 2014 года.
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