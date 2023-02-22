Госдума наделяет РУСАДА новыми полномочиями
Москва, 22 февраля 2023, 12:56 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении Российского антидопингового агентства «РУСАДА» полномочием по утверждению общероссийских антидопинговых правил, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.
По словам замминистра спорта Андрея Федорова, синхронизация законодательства в сфере противодействию допингу в спорте с положениями Всемирного антидопингового кодекса является для всех государств-участников основой для принятия мер по борьбе с допингом в спорте как на национальном уровне, так и на международном.
«Законопроектом предлагается наделить общероссийскую антидопинговую организацию, которой в настоящее время является РУСАДА, полномочием по утверждению общероссийских антидопинговых правил. При этом утверждение этих правил будет происходить в порядке, который утверждается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта», — сказал замминистра.
Он добавил, что в настоящее время общероссийские антидопинговые правила регламентируют основания и процедуру принятия агентством РУСАДА различных антидопинговых решений о применении санкций.
«В частности, регламентированы вопросы расследования нарушений антидопинговых правил, сбора доказательств, анализа проб, дисциплинарные процедуры. С учетом этого, представление данного полномочия позволит РУСАДА оперативно реагировать на необходимость изменения соответствующих процедур в условиях меняющихся обстоятельств. В том числе, с учетом сложившейся геополитической обстановки», — пояснил Федоров.