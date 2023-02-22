Госдума наделяет РУСАДА новыми полномочиями

Москва, , 12:56 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении Российского антидопингового агентства «РУСАДА» полномочием по утверждению общероссийских антидопинговых правил, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Государственная дума РФ Иван Шилов, ИА REGNUM

По словам замминистра спорта Андрея Федорова, синхронизация законодательства в сфере противодействию допингу в спорте с положениями Всемирного антидопингового кодекса является для всех государств-участников основой для принятия мер по борьбе с допингом в спорте как на национальном уровне, так и на международном.

«Законопроектом предлагается наделить общероссийскую антидопинговую организацию, которой в настоящее время является РУСАДА, полномочием по утверждению общероссийских антидопинговых правил. При этом утверждение этих правил будет происходить в порядке, который утверждается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта», — сказал замминистра.

Он добавил, что в настоящее время общероссийские антидопинговые правила регламентируют основания и процедуру принятия агентством РУСАДА различных антидопинговых решений о применении санкций.

«В частности, регламентированы вопросы расследования нарушений антидопинговых правил, сбора доказательств, анализа проб, дисциплинарные процедуры. С учетом этого, представление данного полномочия позволит РУСАДА оперативно реагировать на необходимость изменения соответствующих процедур в условиях меняющихся обстоятельств. В том числе, с учетом сложившейся геополитической обстановки», — пояснил Федоров.