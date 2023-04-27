Москва, 27 апреля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Атомная электростанция «Аккую» — важнейший проект России и Турции, который позволит развивать экономические связи двух стран, сказал 27 апреля в ходе церемонии завоза первой партии топлива на турецкую АЭС президент России Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Экран с изображением президента РФ Владимира Путина во время торжественной церемонии поставки первого ядерного топлива для первого блока АЭС «Аккую»

«Это флагманский проект, он несёт обоюдные экономические выгоды и, безусловно, способствует укреплению многопланового партнёрства между двумя нашими государствами, которое опирается на принципы добрососедства, взаимного уважения интересов друг друга и учёта интересов друг друга», — заявил глава России.

АЭС оснащена самым новым и самым безопасным оборудованием в мире, отметил Путин. Россия при строительстве станции находится и продолжит находиться в тесном контакте с контролирующими органами МАГАТЭ, подчеркнул он.

АЭС «Аккую» строят возле города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее отмечал, что запуск станции «Аккую» крайне важен для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Строительство началось в апреле 2018 года. В период с 2024 по 2028 год планируется запустить четыре энергоблока, что должно покрывать 10% всех потребностей Турции в электроэнергии.