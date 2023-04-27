Курск, 27 апреля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники около Курской атомной электростанции (АЭС) в городе Курчатове. Об этом 27 апреля сообщил Telegram-канал Mash.

Dmitriy 92 Курская АЭС

«ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове. Безуспешно — прилёт отбила российская ПВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что система ПВО сработала 26 апреля около 23:00 в районе Курской АЭС. Одновременно с этим сигнал тревоги прозвучал в Брянской области.

По информации канала, запущенные из Сумской области беспилотники пытались атаковать АЭС, но были уничтожены. Разрушений и пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в московском аэропорту Шереметьево дрон-разведчик едва не сорвал взлёт самолёта авиакомпании «Победа», который направлялся во Владикавказ. По словам пилота, в момент набора высоты капитан воздушного судна заметил белый беспилотник. После этого экипаж сообщил диспетчеру о внештатной ситуации. В итоге взлёт прошёл успешно.