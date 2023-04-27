Москва, 27 апреля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Россия отклонила запрос США на консульское посещение журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича 11 мая из-за ситуации с невыдачей американских виз журналистам пула министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом 27 апреля сообщили в МИД РФ.

Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС Эван Гершкович

В заявлении министерства указывается, что в МИД был вызван старший дипломат посольства США в Москве, которому был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по поводу провокационных действий дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ.

«В данной связи посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Гершковича отклоняется», — говорится в сообщении.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство России подчеркнуло, что проработка ответных мер на действия США будет продолжена.

23 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российским журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова на мероприятиях СБ ООН в Нью-Йорке, не выдали американские визы. Глава МИД назвал действия Вашингтона трусостью, вызванной глупостью, и пообещал, что Россия эту выходку «не забудет и не простит».

Захарова при этом указала, что США продолжают систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН, в связи с чем Россия будет вынуждена поднимать вопрос о невыдаче виз. Позднее представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что США ожидает сюрприз по ответным мерам Москвы на инцидент с визами.

Корреспондент московского бюро The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта в городе Екатеринбурге по обвинению в шпионаже в интересах США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что российские правоохранители задержали Гершковича с поличным. Решением суда американец арестован на два месяца.