Москва, 27 апреля, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Комментируя ответные меры Кремля на невыдачу вовремя посольством США виз журналистам из России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не намерена сейчас говорить о них, поскольку не хочет «портить сюрприз».

Александр Комаров ИА REGNUM Красная линия

«Я не буду озвучивать, потому что не хочу портить сюрприз», — отметила она в ходе брифинга 27 апреля.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российским журналистам, которые должны сопровождать главу российского МИД на мероприятиях СБ ООН, так и не выдали американские визы.

Сергей Лавров назвал эти действия Вашингтона трусостью, вызванной глупостью, и пообещал, что Россия эту выходку «не забудет и не простит».

Ранее Захарова заявила, что США продолжают систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН, Россия будет вынуждена поднимать в организации вопрос о невыдаче виз российским журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова.