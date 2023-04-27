Санкт-Петербург, 27 апреля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. На территории тепловой электростанции в городе Павловске под Петербургом взорвалось неизвестное устройство, сообщили 27 апреля в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

По данным следствия, накануне, 26 апреля, недалеко от заброшенного здания на территории ТЭЦ произошел взрыв неизвестного устройства.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, в городе Павловске около Петербурга в конноспортивном клубе были повреждены крыши здания конюшни и манежа осколками неясного происхождения. Ранее местные жители сообщали о том, что около 18:00 26 апреля в Павловске и в Пушкине были слышны звуки, похожие на взрывы.

Также сообщалось, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга проводят проверку из-за сообщений о звуке взрыва.